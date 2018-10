Presentamos una nueva edición especial del programa Hablando de Cine para RadioCine. Esta vez nos desplazamos a Toronto para acercarnos lo mejor del Festival Internacional de Cine de Toronto.

Crónica 11: Incluye comentarios y valoración global del festival desde Toronto, desde el avión y desde Montreal. También hay una entrevista con Carlos A. Gutiérrez, director ejecutivo de Cinema Tropical sobre el cine iberoamericano en los últimos 20 años.

Crónica 10: Empezamos en el lago y luego repasamos el festival con Álex Manzano, periodista de Espinof y La noche americana. Hablamos de Will you ever forgive me? (con Melissa McCarthy), A star is born (con Lady Gaga) y Loro (de Sorrentino), entre otras.

Crónica 9: A la orilla del lago Ontario, comentario sobre la sección experimental Wavelenghts (con cortos de 45 segundos y un largo de 14 horas), con su programa de cortos y largos como Fausto (Andrea Baussman) o La flor (Mariano Llinás). Incluye entrevista a Diana Sánchez, programadora de TIFF para cine en español, en portugués y América Latina.

Incluye comentario del Pizza Blaze (donde comí pizza) y el Henry’s Photo (donde me compré un trípode), de la película Baby (de Liu Jie) y unas imágenes de Toronto . La entrevista es con Alejandra Márquez Abella, directora de Las niñas bien.

Crónica 7: ncluye un comentario sobre el restaurante La Fenice de Toronto, críticas de las películas What they had (con Hillary Swank), Ben is back (con Julia Roberts), Quién te cantará (de Carlos Vermut) y Las chicas bien (de Alejandra Márquez Abella). La entrevista del día es con Carlos Vermut.

Crónica 6: Incluye una introducción sobre el Festival de Cine de Toronto; la crítica de High Life (Claire Denis), Float Like a Butterfly (Carmel Winters), Fausto (Andrea Baussman) y Meeting Gorbachev (André Singer y Werner Herzog). La entrevista es con Dominga Sotomayor, directora de Tarde para morir joven.

Crónica 5: Toronto lloviendo, los voluntarios del festival, la industria. Comentarios de Un Ángel (Koen Mortier), Vision (Naomi Kawase), Jirga (Benjamin Gilmour), Maya (Mia Hansen-Love). Entrevista a Lila Avilés y Gabriela Cartol, directora y protagonista respectivamente de La camarista – The Chambermaid.

Crónica 4: Incluye crónica desde el estadio de los Blue Jays, críticas de Consequences (Darko Stante), Rojo (Benjamin Naishat) y Papi Chulo (John Butler). Con entrevista a Gonzalo Tobal, director de Acusada.

Crónica 3: Hablamos del día dedicado a las mujeres en Toronto, Share her Journey, de la productora Nina Yang Bongiovi, de las películas Gloria Bell (Sebastian Lelio) con Julianne Moore, Angelo de Markus Schleinzer, Acusada de Gonzalo Tobal y La camarista – The chambermaid de Lila Avilés. En la segunda parte, entrevista con Rodrigo Sorogoyen, director de El Reino.

Crónica 2: En este programa se incluye un comentario sobre cómo es el Festival de Toronto, unas críticas breves de Blind Spot (de Tuva Novotni), Outlaw King (David McKenzie) y El reino (Rodrigo Sorogoyen). Además, hay una entrevista con Luis Ortega, director de El ángel, que es el hijo del músico Palito Ortega.

Crónica 1: Incluye comentarios de cómo es el festival, las imágenes la calle del festival y la crítica de cuatro películas: Non-fiction de Assayas, Shadow de Zhang Yimou, El Ángel de Luis Ortega y Border, de Ali Abbasi.