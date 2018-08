¿Cuanto tiempo pasa una película hasta que se estrena en DVD?

No sólo han vuelto los vinilos al mercado de la música, sino que además podemos decir (al menos los cinéfilos) que el DVD nunca se ha ido.

Ya sé que las ventas no son las que fueron en su momento de auge y que ahora la moda es hablar de Netflix, Filmin, VOD y siglas similares. Pero la experiencia de ver una película en DVD, tener los extras y contar con la portada de la película en la mano es muy distinta de verla por internet, donde a los pocos minutos ya estás pensando si vas a seguir o no.

Y hay varios aspectos a tener en cuenta a la hora de que el DVD pueda ser, más o menos, un éxito o no, como son: el cuidado de la edición, el contenido de la misma y las fechas de estreno en DVD .

Las dos primeras parecen un tanto obvias, ya no nos vale la carcasa de plástico de toda la vida y no vamos a permitir una edición con problemas de imagen o de sonido. Pero una cuestión que me llama mucho la atención es la demora, a veces desmesurada, en sacar determinados títulos en DVD.

Tomemos el caso del cine español. La tribu, con Carmen Machi y Paco León y dirigida por Colomo, fue un éxito de taquilla. Salió en salas el 16 de marzo de 2018 y, tal y como nos muestra Lafilacero, ha salido en DVD el 6 de julio. ¡Menos de tres meses! Algo que con la ley anterior del cine no se podía hacer. ¡Bravo! En cuanto han visto que la película no podía tener más rendimiento en salas, han aprovechado y han buscado otros canales.

Pero películas que deberían aprovechar el DVD para darse a conocer, en muchas ocasiones no lo hacen. Hablo, por ejemplo, de Bajo la piel de lobo, de Samu Fuentes, con un Mario Casas sensacional y que pasó desapercibido por la pantalla. Se estrenó en salas el 3 de noviembre de 2017 y sale en DVD … ¡¡el 4 de julio de 2018!! Nueve meses, ¡en ese tiempo puede nacer hasta un niño! Por tanto, esta película, primero, si tuvo alguna resonancia ya se ha olvidado, y segundo, si pensamos en el público que valora el cine español, su repercusión se pierde por la importancia de La tribu, que sale casi en la misma fecha.

A partir de aquí podemos plantearnos: ¿cuánto tiempo tarda una película de media en salir en DVD tras su estreno en España? Si echamos un vistazo rápido y directo vemos que la media son cuatro meses y que en algunos casos esa cifra parece exacta, casi automática, como si saltara una alarma en las compañías distribuidoras. Ejemplos: Bárbara, de Mathieu Amalric: 28 de marzo – 24 de julio; Una razón brillante, espléndida película de Yvan Attal: 28 de marzo – 24 de julio; Un sol interior, de Claire Denis: 6 de abril – 27 de julio; Sin rodeos, de Santiago Segura: 2 de marzo – 17 de julio; Loving Vincent, de D. Kobiela y H Welchman: 12 de enero – 22 mayo, etc.

Cuatro meses puede ser poco para una película con éxito en pantalla (por ejemplo, La librería, de Isabel Coixet, se estrenó en noviembre y el DVD salió en mayo, pero porque se repuso en salas dado su éxito en los Goya), pero puede ser mucho para películas que no encuentran su gancho en taquilla. Y vuelvo aquí, para cerrar, al caso del cine español. El DVD (y las demás ventanas del cine, como el VOD, la televisión, etc.) no puede mostrar claramente si creemos o no en una película. Hay que luchar por cada película y si no ha tenido el éxito que la mayoría de películas NO tienen en la gran pantalla, trabajar cada una de sus siguientes posibilidades para que, aunque sea poco a poco, vaya sumando.

La ley hace tiempo que ya lo permite. Sólo falta que los distribuidores se pongan a ello.