En este último programa especial sobre el Festival de Sitges, Javier S. Donate nos recomienda: Shin Godzilla, de Hideaki Anno y Shinji Higuchi; Train to Busan, de Yeon Sang-ho; Prevenge, de Alice Lowe; Lo chiamavano Jeeg Robot, de Gabriele Mainetti; Under the Shadow, de Babak Anvari; Trash Fire, de Richard Bates Jr.; Blair Witch, de Adam Wingard; Swiss Army Men, de Daniels.

